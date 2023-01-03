Нещодавно Даніель Салем намагався взяти інтерв'ю у Потапа, але той чомусь образився на Салема після його слів.

Український телеведучий Даніель Салем під час розмови з Позитивом на каналі "Зірковий" розповів, що Потап відмовився дати йому інтерв'ю. Ведучий не знає причин, але припустив, що це через те, що він засудив Потапа за те, що після початку повномасштабної війни росії проти України він перебував в Іспанії.

В інтерв'ю, яке Даніель Салем дав у серпні, він закликав Потапа повернутися до України. Тоді телеведучий зізнався, що у деяких зірках він розчарувався. А саме у тих чоловіках, які можуть зробити більше тут, в Україні, аніж за кордоном. Тому він просив Потапа повернутися додому.

"Я дуже хочу, щоб така сильна людина, як Потап, повернулася. Повертайся", – сказав тоді Салем.

Нещодавно він намагався взяти інтерв'ю у Потапа, але той чомусь образився на Салема після його слів.

"Насправді я намагався з ним поговорити, але він чомусь образився на мене. Я не знаю, що я такого сказав. Намагався взяти у нього інтерв'ю, а він чомусь відповідає на редакцію. Хоча має мій номер" , - зізнався телеведучий Даніель Салем .

Нагадаємо, біда у Даніеля Салема, ведучий емоційно звернувся до кривдника.

Також Politeka писала, що Даніель Салем вразив рідкісними кадрами зі своєю донькою.

Як Politeka повідомляла, Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення росії.