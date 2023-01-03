Недавно Даниэль Салем пытался взять интервью у Потапа, но тот почему-то обиделся на Салема после его слов.

Украинский телеведущий Даниэль Салем, который служит в ВСУ, во время разговора с Позитивом на канале "Зірковий" рассказал, что Потап отказался дать ему интервью. Ведущий не знает причины, но предположил, что это из-за того, что он осудил Потапа за то, что после начала полномасштабной войны россии против Украины он находился в Испании.

В интервью, которое Даниэль Салем дал в августе, он призывал Потапа вернуться в Украину. Тогда телеведущий признался, что в некоторых звездах он разочаровался. А именно в тех мужчинах, которые могут сделать больше здесь, в Украине, чем за границей. Поэтому он просил Потапа возвратиться домой.

"Я очень хочу, чтобы такой сильный человек, как Потап, вернулся. Возвращайся", – сказал тогда Салем.

Недавно он пытался взять интервью у Потапа, но тот почему-то затаил обиду на Салема после его слов.

"На самом деле я пытался с ним поговорить, но он почему-то обиделся на меня. Я не знаю, что я такого сказал. Пытался взять у него интервью, а он почему-то отвечает на редакцию. Хотя у него есть мой номер", — признался телеведущий Даниэль Салем.

Напомним, беда у Даниэля Салема, ведущий эмоционально обратился к обидчику.

Также Politeka писала, что Даниэль Салем поразил редкими кадрами со своей дочерью.

Как Politeka сообщала, Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения рф.