Євген Клопотенко запропонував українцям трохи змінити концепцію та приготувати солоні сирники.

"Вони так само ніжні та смачні, і сметанка також до них пасує. У своєму рецепті ми додали до тіста посічений кріп, але ви можете експериментувати та взяти будь-яку іншу зелень, а також використати сухі трави та спеції, додати трохи пармезану чи в’ялених томатів для більш насиченого смаку", — радить зірка "Мастер Шеф".

Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:

400 г кисломолочного сиру (9% жирності)

1 яйце

3 ст. л. борошна (+ додатково для паніровки)

4 ст. л. соняшникової олії для смаження

5 гілочок кропу

1 ч. л. солі

Викладіть у миску сир, вбийте яйце, всипте 3 ст. л. борошна та перемішайте виделкою або ложкою. Помийте кріп, відділіть зелень від стебел та дрібно посічіть. Додайте у миску до тіста разом із 1 ч. л. солі та ретельно перемішайте, аби кріп рівномірно розподілився тістом.

"Притрусіть дошку чи робочу поверхню борошном. Руки змастіть олією чи водою та сформуйте з тіста невеликі кульки. Потім притисніть їх та трохи запаніруйте у борошні, аби сирники тримали форму. Добре розігрійте пательню та налийте олію. Всього нам знадобиться 4 ст. л., але не вливайте всю одразу, додавайте потроху в процесі смаження", — пояснює Євген Клопотенко.

Далі викладаємо солоні сирники на розігріту пательню і смажимо по 2-3 хвилини з кожного боку на середньому вогні. Готові сирники викладаємо на паперові рушники, аби позбутися зайвого жиру.

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