Евгений Клопотенко предложил украинцам немного изменить концепцию и приготовить соленые сырники.

"Они так же нежны и вкусны, и сметанка также к ним подходит. В своем рецепте мы добавили к тесту укроп, но вы можете экспериментировать и взять любую другую зелень, а также использовать сухие травы и специи, добавить немного пармезана или вяленых томатов для более насыщенного вкуса", — советует звезда «Мастер Шеф».

Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

400 г творога (9% жирности)

1 яйцо

3 ст. л. муки (+ дополнительно для панировки)

4 ст. л. подсолнечного масла для жарки

5 веточек укропа

1 ч. л. соли

Выложите в миску творог, вбейте яйцо, всыпьте 3 ст. л. муки и перемешайте вилкой или ложкой. Помойте укроп, отделите зелень от стеблей и мелко порубите. Добавьте в миску к тесту вместе с 1 ч. л. соли и тщательно перемешайте, чтобы укроп равномерно распределился по тесту.

"Посыпьте доску или рабочую поверхность мукой. Руки смажьте маслом или водой и сформуйте из теста небольшие шарики. Затем прижмите их и немного запанируйте в муке, чтобы сырники держали форму. Хорошо разогрейте сковороду и налейте масло. Всего нам понадобится 4 ст. л. но не вливайте все сразу, добавляйте понемногу в процессе жарки", — объясняет Евгений Клопотенко.

Далее выкладываем соленые сырники на разогретую сковороду и жарим по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне. Готовые сырники выкладываем на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

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