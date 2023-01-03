Популярний український кулінар, шоумен та блогер Євген Клопотенко, який був переможцем одного із сезонів шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу ресторатор показав кумедне відео, на якому готує незвичайну картку з куркою.

Як виявилось, Євген вирішив запропонувати українцям оригінальну техніку приготування курячих гомілок у духовці. За словами кулінара, ця страва знайома багатьом українцям, проте є спосіб незвичайного приготування.

"Тут вся фішка буде у техніці приготування і швидкості. Ми гомілки причепимо до вашої решітки у духовці. Так, вона існує не лише для того, щоб ви на неї ставили форму для запікання, там є цілий утилітарний сенс. А знизу гомілок поставимо картоплю. Курка так запечеться до найпрекраснішої скоринки і просочить своїми смачними соками картоплю. Отже, картоплю (800г) наріжте скибочками, посоліть, викладіть на деко, додайте чебрець, вершкове масло і почавлений часник. Гомілки посоліть-поперчіть та вставте у решітку, щоб вони висіли (дивіться як на відео). Ставите картоплю вниз, гомілки на вищий рівень і печете 30-35 хвилин при 200 градусах.

От і все. Дайте собі хвилин 20, щоб прожити захоплення від того, що решітку можна так юзати", - написав Клопотенко.

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