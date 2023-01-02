Популярна українська фітнес-тренер та експерт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка була дружиною спортсмена В'ячеслава Узєлкова та народила йому двох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так цього разу знаменитість виклала чарівні кадри з дітьми-підлітками.

Як видно, Марина та її діти відображені у гарній новорічній атмосфері з ялинкою та подарунками. Перед камерою все сімейство з'явилося у світлих вбраннях. Так, телезірка позує в білосніжних штанах та затишному светрі з коміром, її волосся акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж та тепла посмішка.

У підписі до публікації Боржемська написала: "Ми починаємо цей рік в бою. Ми боремося, воюємо та живемо. Минулого року у нас було багато втрат, але й багато надбань. Бажаю цього року, щоб наших втрат стало менше і ми здобули найголовніше - перемогу та мир. Нехай ваші рідні будуть поруч з вами, здорові та щасливі. Ваш дім буде теплим та спокійним. Ваша віра сильною. Нехай кожен захисник повернеться до своєї домівки, обійме рідних, поцілує дітей. З Новим 2023 роком, мої любі".

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