Популярный украинский кулинар, шоумен и блогер Евгений Клопотенко, который был победителем одного из сезонов шоу "Мастер Шеф", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз ресторатор показал забавное видео, на котором готовит необычную карточку с курицей.

Как оказалось, Евгений решил предложить украинцам оригинальную технику приготовления куриных голеней в духовке. По словам кулинара, это блюдо знакомо многим украинцам, однако есть способ необычного приготовления.

"Здесь вся фишка будет в технике приготовления и скорости. Мы голени прицепим к вашей решетке в духовке. Да, она существует не только для того, чтобы вы на нее ставили форму для запекания, там есть целый утилитарный смысл. А снизу голеней поставим картошку. Курица так запечется до самой прекрасной корочки и пропитает своими вкусными соками картофель. Итак, картофель (800г) нарежьте ломтиками, посолите, выложите на противень, добавьте чабрец, сливочное масло и подавленный чеснок. Голень посолите-поперчите и вставьте в решетку, чтобы они висели (смотрите как на видео). Ставите картошку вниз, голени на более высокий уровень и печете 30-35 минут при 200 градусах. Вот и все. Дайте себе минут 20, чтобы прожить восторг от того, что решетку можно так юзать", - написал Клопотенко.

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