Пара Потап та Настя Каменських довго не з'являлася на публіці разом і не ділилася романтичним контентом, як це робила раніше.

У мережі ходять чутки про розлучення зіркової пари Потапа та Насті Каменських. Закохані і самі підливали олії у вогонь, бо не ділилися спільним контентом і не виходили разом на публіку. В інтерв'ю для українського видання Insider вона відповіла, якими є її стосунки з репером під час війни.

За словами артисти, вони з чоловіком рідко з'являються на публіці, адже кожен має багато роботи. Втім, вони підтримують один одного і про розлучення не йдеться.

"У нас багато роботи. Але ми з Льошею у будь-якій ситуації намагаємося один одного підтримувати. Я впевнена, що головне — об'єднуватися, коли складно й спіткає жахлива біда. Звичайно, зараз у кожного з нас є свої завдання та напрямки діяльності. Проте головне — це об'єднувати свої зусилля для того, щоб допомагати країні та йти на зустріч миру та перемозі", - прокоментувала Насті Каменських .

Варто зазначити, що пара Потап та Настя Каменських довго не з'являлася на публіці разом і не ділилася романтичним контентом, як це робила раніше. Почала поширюватися інформація, що вони начебто на межі розлучення. Втім, закохані спростували ці чутки, коли разом відвідали різдвяну вечірку.

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