Пара Потап и Настя Каменских долго не появлялась на публике вместе и не делилась романтическим контентом, как это делала ранее.

В сети ходят слухи о разводе звездной пары Потапа и Насти Каменских. Влюбленные и сами подливали масла в огонь, потому что не делились совместным контентом и не выходили вместе на публику. В интервью для украинского издания Insider она ответила, каковы ее отношения с рэпером во время войны.

По словам артисты, они с мужем редко появляются на публике, ведь у каждого много работы. Впрочем, они поддерживают друг друга и о разводе речи не идет.

"Много работы у нас. Но мы с Лешей в любой ситуации стараемся друг друга поддерживать. Я уверена, что главное — объединяться, когда сложно и постигнет ужасная беда. Конечно, сейчас у каждого из нас есть свои задачи и направления деятельности. Тем не менее, главное — это объединять свои усилия для того, чтобы помогать стране и идти на встречу миру и победе", — прокомментировала Насти Каменских.

Стоит отметить, что пара Потап и Настя Каменских долго не появлялась на публике вместе и не делилась романтическим контентом, как это делала ранее. Начала распространяться информация, что они якобы на грани развода. Впрочем, влюбленные опровергли эти слухи, когда вместе посетили рождественскую вечеринку.

Напомним, Каменских заметила пророческие слова в украинском гимне.

Также Politeka писала, что Каменских показала незламных украинцев, видео трогают за душу.

Как Politeka сообщала, Каменских жестко поставила на место критиков из рф, Полякова и Потап поддержали.