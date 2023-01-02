Українська актриса Анна Саліванчук розповіла, що у Микити піднялася висока температура, яку вона не могла збити.

Дружина продюсера "Квартал 95" та популярна українська актриса Анна Саліванчук нещодавно розповіла, що її семирічний син Гліб застряг у ліфті під час відключення світла. Хлопчик пробув сам у закритому просторі та темряві близько півгодини. Тепер у своєму Інстаграм-Сториз вона зізналася, що молодший син Микита захворів.

Українська актриса Анна Саліванчук розповіла, що у Микити піднялася висока температура, яку вона не могла збити. Крім того хлопчика бив озноб і він тремтів.

Микиті стало трохи краще, і він поїв. Проте температура залишилася високою.

"Краще б я була хвора. Неможливо дивитися, як дітки страждають. У Микити 39,9. Година не збивалася температура, сильно трясло. І наприкінці стало трохи легше. Температура не впала, але банан захотів", - поділилася Анна Саліванчук.

Варто зазначити, що чоловік Анни Саліванчук – продюсер студії "Квартал 95" Олександр Божков – родом із Маріуполя. Коли почалася повномасштабна війна і місто на Донеччині опинилося в блокаді, там залишалися родичі та друзі медіаменеджера. Як розповіла артистка, багато хто з них загинув.

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