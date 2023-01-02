Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала, что у Никиты поднялась высокая температура, которую она не могла сбить.

Жена продюсера "Квартал 95" и популярная украинская актриса Анна Саливанчук недавно рассказала, что ее семилетний сын Глеб застрял в лифте во время отключения света. Мальчик пробыл сам в закрытом пространстве и темноте около получаса. Теперь е в своем Инстаграм-Сториз она призналась, что младший сын Никита заболел.

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала, что у Никиты поднялась высокая температура, которую она не могла сбить. Кроме того мальчика бил озноб и он дрожал.

Никите стало немного лучше, и он поел. Тем не менее, температура осталась высокой.

"Лучше бы я была больна. Невозможно смотреть, как детки страдают. У Никиты 39,9. Час не сбивалась температура, трясло сильно. И в конце стало немного легче. Температура не упала, но банан захотел", — поделилась Анна Саливанчук.

Cтоит отметить, что муж Анны Саливанчук – продюсер студии "Квартал 95" Александр Божков – родом из Мариуполя. Когда началась полномасштабная война и город в Донецкой области оказался в блокаде, там оставались родственники и друзья медиаменеджера. Как рассказала артистка, многие из них погибли.

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