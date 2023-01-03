Як зізналася Оля Цибульська , вона тоді нарешті схудла і почала подобатися собі.

Популярна українська співачка, радіоведуча та кума артиста Дзідзьо Оля Цибульська частенько радує велику армію шанувальників різними постами. Цього разу вона вирішила поділитися в Інстаграм -Сторіз архівними фото та розповіла свій досвід схуднення після пологів сина Нестора.

Перше фото було зроблено за рік після пологів під час новорічного корпоративу. Як зізналася Оля Цибульська , вона тоді нарешті схудла і почала подобатися собі.

"Фото номер один. Тут я рік у статусі мами. Новорічний корпоратив у палаці "Україна". Я нарешті схудла після пологів і почала собі подобатися. До цього вечора сукню на мені вручну пір'ям обшивали п'ять майстринь", - поділилася Оля Цибульська .

На наступному фото, яке опублікувала знаменитість, Олю зображено у відвертому вбранні. Як зізналася українська зірка, вона схудла на 15 кілограмів.

"Фото номер два. 2019 рік. Я схудла на 15 кіло після того, як знову нажрала зайву вагу. Вирішила зробити цю зйомку, щоб запам'ятати молодість і стан, в якому кайфую від себе", - додала Оля Цибульська у підписі до другого знімку.

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