Популярна українська співачка, радіоведуча та кума артиста Дзідзьо Оля Цибульська частенько радує велику армію шанувальників різними постами. Цього разу вона вирішила поділитися в Інстаграм -Сторіз архівними фото та розповіла свій досвід схуднення після пологів сина Нестора.
Перше фото було зроблено за рік після пологів під час новорічного корпоративу. Як зізналася Оля Цибульська , вона тоді нарешті схудла і почала подобатися собі.
"Фото номер один. Тут я рік у статусі мами. Новорічний корпоратив у палаці "Україна". Я нарешті схудла після пологів і почала собі подобатися. До цього вечора сукню на мені вручну пір'ям обшивали п'ять майстринь", - поділилася Оля Цибульська .
На наступному фото, яке опублікувала знаменитість, Олю зображено у відвертому вбранні. Як зізналася українська зірка, вона схудла на 15 кілограмів.
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"Фото номер два. 2019 рік. Я схудла на 15 кіло після того, як знову нажрала зайву вагу. Вирішила зробити цю зйомку, щоб запам'ятати молодість і стан, в якому кайфую від себе", - додала Оля Цибульська у підписі до другого знімку.
Нагадаємо, співачка Оля Цибульська розповіла, чому наважилася показати чоловіка вперше за 20 років, фото.
Як Politeka повідомляла, чоловік співачки Олі Цибульської заговорив про її стосунки з Дзідзьо.
Також Politeka писала, що співачка Оля Цибульська вперше показала чоловіка та розсекретила його ім'я.