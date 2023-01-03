Как призналась Оля Цибульская, она тогда наконец-то похудела и начала нравиться себе.

Популярная украинская певица, радиоведущая и кума артиста Дзидзьо Оля Цибульская частенько радует внушительную армию поклонников различными постами. В этот раз она решила поделиться в Инстаграм-Сториз архивными фото и рассказала свой опыт похудения после родов сына Нестора.

Первое фото было сделано через год после родов во время новогоднего корпоратива. Как призналась Оля Цибульская, она тогда наконец-то похудела и начала нравиться себе.

"Фото номер один. Здесь я год в статусе мамы. Новогодний корпоратив во дворце "Украина". Я наконец-то похудела после родов и начала себе нравиться. К этому вечеру платье на мне вручную перьями обшивали пять мастериц", — поделилась Оля Цибульская.

На следующем фото, которое опубликовала знаменитость, Оля изображена в откровенном наряде. Как призналась украинская звезда, она похудела на 15 килограммов.

"Фото номер два. 2019 год. Я похудела на 15 кило после того, как снова нажрала лишний вес. Решила сделать эту съемку, чтобы запомнить молодость и состояние, в котором кайфую от себя", — добавила Оля Цибульская в подписи к второму снимку.

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