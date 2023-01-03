Колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася веселими кадрами із донькою Наташкою під час прогулянки.

Як видно, на нових фотографіях Ірина та Наташка знято на вулиці, як здогадуються фанати, у Львові, у темний час доби. Незважаючи на те, що на вулиці зима, дівчата вийшли на прогулянку у досить легкому вбранні. Так, Іра позує фотографу в довгій чорній сукні з білим пояском і глибоким врізом, яке підкреслило фігуру та стрункі ноги. Її волосся зібране в елегантну зачіску, а на її обличчі яскравий макіяж та сяюча посмішка. Наталка теж позує у розкішній сукні, правда на її ногах видно пошарпані кеди.

У підписі до публікації Горова написала: "З Новим. Нехай усе погане залишиться в минулому". Шанувальники не пройшли повз мене і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Чекаємо на світле майбутнє. Які ми красиві!".

"У чорному не можна зустрічати Новий рік".

"Хай буде так. Амін".

"Хочеш, з тобою одружуся?".

"Я тебе люблю!".

"Дочка красуня".

"Нічого собі красуні, вогонь".

"Та це ж королеви ночі".

"Такі гарні дівчата!".

"Шикарні".

"Ви вчора зробили мій вечір у П'яній вишні!".

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