Бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая является соосновательницей продюсерского центра Mozgi Entertainment, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась веселыми кадрами с дочкой Наташкой во время прогулки.
Как видно, на новых фотографиях Ирина и Наташка запечатлены на улице, как догадываются фанаты, во Львове, в темное время суток. Несмотря на то, что на улице зима, девушки вышли на прогулку в довольно легких нарядах. Так, Ира позирует фотографу в длинном черном платье с белым пояском и глубоким врезом, которое подчеркнуло фигуру и стройные ноги. Ее волосы собраны в элегантную прическу, а на ее лице яркий макияж и сияющая улыбка. Наталка тоже позирует в роскошном платье, правда на ее ногах видно потрепанные кеды.
В подписи к публикации Горовая написала: С Новым. Пусть все плохое останется в прошлом". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Ждем светлое будущее. Какие мы красивые!".
"В черном нельзя встречать Новый год".
"Да будет так. Аминь".
"Хочешь, я на тебя женюсь?".
"Я тебя люблю!".
"Дочь красавица".
"Ничего себе красавицы, огонь".
"Да это же королевы ночи".
"Такие красивые девочки!".
"Шикарные".
"Вы вчера сделали мой вечер в Пьяной вишне!".
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