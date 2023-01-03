Бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая является соосновательницей продюсерского центра Mozgi Entertainment, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась веселыми кадрами с дочкой Наташкой во время прогулки.

Как видно, на новых фотографиях Ирина и Наташка запечатлены на улице, как догадываются фанаты, во Львове, в темное время суток. Несмотря на то, что на улице зима, девушки вышли на прогулку в довольно легких нарядах. Так, Ира позирует фотографу в длинном черном платье с белым пояском и глубоким врезом, которое подчеркнуло фигуру и стройные ноги. Ее волосы собраны в элегантную прическу, а на ее лице яркий макияж и сияющая улыбка. Наталка тоже позирует в роскошном платье, правда на ее ногах видно потрепанные кеды.

В подписи к публикации Горовая написала: С Новым. Пусть все плохое останется в прошлом". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Ждем светлое будущее. Какие мы красивые!".

"В черном нельзя встречать Новый год".

"Да будет так. Аминь".

"Хочешь, я на тебя женюсь?".

"Я тебя люблю!".

"Дочь красавица".

"Ничего себе красавицы, огонь".

"Да это же королевы ночи".

"Такие красивые девочки!".

"Шикарные".

"Вы вчера сделали мой вечер в Пьяной вишне!".

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