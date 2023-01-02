Співачка Jerry Heil, яка боролася за право представляти Україну на Євробаченні-2023, розповіла про свій стан і попросила про допомогу.

Нещодавно під час концерту в Тернополі Jerry Heil провалилася в оркестрову яму. Артистка впала на бетонну підлогу з триметрової висоти. В результаті вона отримала струс мозку та перелом ребра.

Цього разу Jerry Heil, справжнє ім'я якої Яна Шемаєва, на своїй сторінці в Instagram показала ясраві кадри з відпочинку в Карпатах, а також розповіла про свій стан та найближчі плани.

"Я вже майже зростила ребро😄 і починаю цей рік роботою над поширенням української музики! Пам’ятаєте, я розповідала вам, що стала єдиною представницею України в престижній європейській премії MME AWARDS😳 вражаюче, але мене номінували в JURY AWARDS, GRAND JURY AWARD та PUBLICCGOICE AWARD😱 і я дуже хочу здобути цю перемогу! Ви вже голосували, коли я розповідала вам про це з Бостона✊🏼 Лишилося дотиснути: фінал онлайн голосування — 6 січня! Зовсім скоро я буду присутня на цій премії в Нідерландах🙏🏽", — написала співачка.

Вона попросила українців голосувати за неї на сайті цієї премії.

"Важливо: не забудьте підтвердити свій голос на пошті, інакше не зарахується!😳Чомусь впевнена, що нам вдасться зробити це! Нехай 2023 рік почнеться перемогами для України🎄💙💛", — наголосила Jerry Heil.

Нагадаємо, що те, що сталося з Jerry Heil приголомшило Надю Дорофєєву, Вікторію Булітко та інших зірок.

Також повідомлялось, що Jerry Heil показала, як змінилася її зовнішність за шість років.

Також Politeka.net писала, що Alyona Alyona влаштувала ефектні танці з Jerry Heil, кадри.