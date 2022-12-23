Відома українська співачка Jerry Heil, яка боролася за право представляти Україну на Євробаченні-2023, опинилася у лікарні після концерту в Тернополі.

Нагадаємо, Jerry Heil впала у оркестрову яму. За словами співачки, в неї струс та перелом ребра. Зараз вона перебуває під наглядом лікарів.

Біда з Jerry Heil приголомшила як звичайних українців, так і її колег і інших артистів.

Так, Надя Дорофєєва, подивившись кадри падіння Jerry написала: «Господи, який жах».

«Яночко, тримайся», - побажав співачці відомий блогер та чоловік Ані Трінчер Олександр Волошин.

«Швидкого одужання», - прокоментував страшні кадри співачк і переможець проєкту «Голос країни - 11» Сергій Лазановський.

Зірка «Дізель шоу» Вікторія Булітко прокоментувала відео приголомшеними емодзі.

«Одужуй швидше», - побажала Jerry Heil співачка Міка Ньютон.

А співачка Світлана Тарабарова розповіла, що з нею теж таке трапилось:

«Жесть, тримайся! Я так в дитинстві впала у таку саму оркестрову яму ( теж не побачила».

Шанувальники Jerry Heil також висловили побажання швидкого одужання і порекомендували команді співачки розібратися, чому так сталося.

«Не розумію, чому оркестрова яма була відкрита, це ж до біса небезпечно. Варто дізнатися щодо цього у адміністрації місця проведення концерту. Аж жах бере від думки, що могло бути щось гірше».

«Яна дякуємо за прекрасний концерт. Ми нереально злякалися, коли ти зникла у прірву. Винили себе, що викликали на біс, я вночі кілька разів прокидалася думала як ти. Поправляйся, ти прекрасна, ти душа, ти соловейко»ю

«До чого та сцена взагалі відкрита там, що за придурки там? Просто жах».

«Хто знімав відео? Невже не можна було зупинити, за руку зловити?», «Божечки, тримайся».

Нагадаємо, що Jerry Heil після програшу не стримала сліз.

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