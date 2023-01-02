Певица Jerry Heil, боровшаяся за право представлять Украину на Евровидении-2023, рассказала о своем состоянии и попросила о помощи.

Недавно во время концерта в Тернополе Jerry Heil провалилась в оркестровую яму. Артистка упала на бетонный пол с трехметровой высоты. В результате она получила сотрясение мозга и перелом ребра.

В этот раз Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, на своей странице в Instagram показала яркие кадры с отдыха в Карпатах, а также рассказала о своем состоянии и ближайших планах.

"Я уже почти заростила ребро😄 и начинаю этот год работой над распространением украинской музыки! Помните, я рассказывала вам, что стала единственной представительницей Украины в престижной европейской премии MME AWARDS😳 поразительно, но меня номинировали в JURY AWARDS, GRAND JURY AWARD PUBLICCGOICE AWARD😱 и я очень хочу одержать эту победу! Вы уже голосовали, когда я рассказывала вам об этом из Бостона✊🏼 Осталось дожать: финал онлайн голосования – 6 января! Совсем скоро я буду присутствовать на этой премии в Нидерландах, - написала певица.

Она попросила украинцев голосовать за нее на сайте этой премии.

"Важно: не забудьте подтвердить свой голос на почте, иначе не зачтется! 😳 Почему-то уверена, что нам удастся сделать это! Пусть 2023 год начнется победами для Украины", - подчеркнула Jerry Heil.

Напомним, что произошедшее с Jerry Heil ошеломило Надю Дорофееву, Викторию Булитко и других звезд.

Также сообщалось, что Jerry Heil показала, как изменилась ее внешность за шесть лет.

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