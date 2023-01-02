Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік похвалилася кадрами з елітного готельного комплексу на Львівщині, де разом із чоловіком зустрічала Новий рік, але зізналася, що святкова ніч не минула без сліз.
"Новий Рік настав🎄 але зустріла я його зі сльозами на очах - коли дивилась звернення Президента, як флешбек за увесь останній рік. Ридали всі поруч, але потім загадали одне єдине бажання і на душі стало легше - миру і перемоги нам! А якщо така кількість побажали одного, то має у цьому році точно здійснитися 👏", — пише дружина ведучого.
Українці в коментарях підтримали сімейство Решетніків:
"Не можна розповідати що загадав - бо не здохне)";
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"В нас одне бажання на всіх. А звернення Президента чекала вся родина. І, так, зі сльозами на очах...";
"Так і буде! Промова була дуже сильна, напевно вся країна була зі сльозами… до речі, дивилась випуск Холостяка з вашою родиною - ви супер, гарна родина, гарна пара, така ви чудова …❤️";
"Загадала теж мир і перемогу. Але зустріла сумно, після звернення президента в нас рівно в 00:00 зникло світло, і почали ракети пускати і в цю ніч влучили в дитячу лікарню".
Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.
Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.
Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.