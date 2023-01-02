В этот раз на своей странице в Instagram Кристина Решетник похвасталась кадрами из элитного гостиничного комплекса во Львовской области, где вместе с мужем встречала Новый год, но призналась, что праздничная ночь не прошла без слез.

"Новый Год наступил 🎄 но встретила я его со слезами на глазах – когда смотрела обращение Президента, как флешбек за весь последний год. Рыдали все рядом, но потом загадали одно единственное желание и на душе стало легче – мира и победы нам! А если такое количество пожелали одного, то должно в этом году точно сбыться 👏", — пишет жена ведущего.

Украинцы в комментариях поддержали семейство Решетников:

"Нельзя рассказывать что загадал – потому что не сдохнет)";

"У нас одно желание на всех. А обращения Президента ждала вся семья. И, да, со слезами на глазах...";

"Так и будет! Речь была очень сильная, наверное вся страна была со слезами… кстати, смотрела выпуск Холостяка с вашей семьей - вы супер, хорошая семья, хорошая пара, такая вы замечательная…❤️";

"Загадала тоже мир и победу. Но встретила грустно, после обращения президента у нас ровно в 00:00 исчез свет, и начали ракеты пускать и в эту ночь попали в детскую больницу".

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.