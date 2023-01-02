В этот раз на своей странице в Instagram Кристина Решетник похвасталась кадрами из элитного гостиничного комплекса во Львовской области, где вместе с мужем встречала Новый год, но призналась, что праздничная ночь не прошла без слез.
"Новый Год наступил 🎄 но встретила я его со слезами на глазах – когда смотрела обращение Президента, как флешбек за весь последний год. Рыдали все рядом, но потом загадали одно единственное желание и на душе стало легче – мира и победы нам! А если такое количество пожелали одного, то должно в этом году точно сбыться 👏", — пишет жена ведущего.
Украинцы в комментариях поддержали семейство Решетников:
"Нельзя рассказывать что загадал – потому что не сдохнет)";
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"У нас одно желание на всех. А обращения Президента ждала вся семья. И, да, со слезами на глазах...";
"Так и будет! Речь была очень сильная, наверное вся страна была со слезами… кстати, смотрела выпуск Холостяка с вашей семьей - вы супер, хорошая семья, хорошая пара, такая вы замечательная…❤️";
"Загадала тоже мир и победу. Но встретила грустно, после обращения президента у нас ровно в 00:00 исчез свет, и начали ракеты пускать и в эту ночь попали в детскую больницу".
Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.
Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.
Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.