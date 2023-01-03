На своїй сторінці в Instagram дружина танцюриста Пета Маргатройд, батько якої пішов із життя напередодні нового року, розмістила зворушливий пост, в якому показала сина, що підріс, і згадала покійного тата.

"Збираємо черепашки з моїм улюбленим хлопчиком цього ранку... душа заспокоюється... серце сумує. Найбільшою любов'ю мого тата було море. Усіх з Новим Роком", - пише дружина Макса Чмерковського.

Раніше танцівниця емоційно висловилася про смерть батька.

"Найвеличнішому татові, моєму плюшевому ведмежатку. Це кінець нашої поїздки на землі. Як хочеться, щоб ми знову вирушили в цю прогулянку на човні. У наступному житті будемо. Цей погляд один на одного був чудово зображений, ти був такий задоволений, на морі, де тобі завжди судилося бути. Хоча я знаю, що ти будеш продовжувати їздити зі мною, поки ми не побачимось знову.. Сподіваюся, я змусила тебе пишатися ці 36 років. Ти був для мене всім, і я сумуватиму за тобою, поки мої дні тут не закінчаться. Тепло твоєї руки я триматиму в серці назавжди. Завжди твоя «мила маленька», як ти сказав би. Я люблю тебе навіки. Назавжди татова дочка. Дерек Джон Маргатройд 22/7/1941 ~ 29/12/2022", - зізнавалася Пета.

Раніше Макс Чмерковський із "Танці зі зірками" повідомив про смерть відомої актриси та своєї партнерки.

Нагадаємо, знаменита актриса пішла із життя за день до ювілею.

Також повідомлялося про смерть видатної співачки. У сім'ї розповіли, що це сталося уві сні.