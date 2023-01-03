Ведучий і шоумен Даніель Салем, який служить у лавах ЗСУ, зачепив українців світлиною своєї 7-річної доньки.

Раніше Даніель був учасником популярних шоу «Танці з зірками», «Голос країни», «Маска». Але з початку повномасштабного вторгенння росії Салем вступив до лав ЗСУ, аби захищати Україну від окупантів.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Салем показав, як подорослішала його донька Санта-Луна. На фото дівчинка тримає малюнок із закликом закінчити війну.

"Моя донька в 2023 році! (їй 7 і ось що вона малює). Вона мені сьогодні по телефону сказала фразу, яку я їй якось сказав: Все завжди закінчується добре. Якщо здається, що погано, то значить це ще не кінець💛💙", — написав Даніель Салем під світлиною.

Нещодавно ведуча та зірка студії Квартал 95 Олена Кравець запитала у Салема, чи розуміє він, що у його дочки колись з’явиться чоловік.

«Ні! Санта-Луна свята! Вона стане монахинею, і у неї ніколи не буде хлопця!», - схопився з місця Даніель.

При цьому шоумен наголосив, що не хоче про це думати зараз.

«Правда, я навіть зараз не можу уявити собі, як це буде… Якщо цей день прийде, коли цей день прийде, я маю надію, що буду дуже у глибокому сні. Я буду спати, як ведмідь у барлігу», - пожартував Салем.

Телеведучий також підкреслив, що його головне завдання – бути для дочки другом, до якого вона завжди може прийти і сказати, що вона закохалась.

Нагадаємо, біда у Даніеля Салема, ведучий емоційно звернувся до кривдника.

Також Politeka писала, що Даніель Салем вразив рідкісними кадрами зі своєю донькою.

Як Politeka повідомляла, Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення росії.