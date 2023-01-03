Ранее Даниэль был участником популярных шоу «Танці з зірками», «Голос країни», «Маска». Но с начала полномасштабного вторжения рф Салем вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать Украину от оккупантов.



В этот раз на своей странице в Instagram Салем показал, как повзрослела его дочь Санта-Луна. На фото девочка держит рисунок с призывом окончить войну.

"Моя дочь в 2023 году! (ей 7 и вот что она рисует). Она мне сегодня по телефону сказала фразу, которую я ей как-то сказал: Все всегда кончается хорошо. Если кажется, что плохо, значит это еще не конец💛💙 ", - написал Даниэль Салем под фотографией.

Недавно ведущая и звезда студии Квартал 95 Елена Кравец спросила Салема, понимает ли он, что у его дочери когда-нибудь появится муж.

"Нет! Санта-Луна святая! Она станет монахиней, и у нее никогда не будет парня!", - вскочил с места Даниэль.

При этом шоумен подчеркнул, что не хочет об этом сейчас думать.

«Правда, я даже сейчас не могу представить себе, как это будет… Если этот день придет, когда этот день придет, я надеюсь, что буду очень в глубоком сне. Я буду спать, как медведь в берлоге», - пошутил Салем.

Телеведущий также подчеркнул, что его главная задача – быть для дочери другом, к которому она всегда может прийти и сказать, что она влюбилась.

Напомним, беда у Даниэля Салема, ведущий эмоционально обратился к обидчику.

Также Politeka писала, что Даниэль Салем поразил редкими кадрами со своей дочерью.

Как Politeka сообщала, Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения рф.