Популярна українська співачка Аліна Гросу, яка з початку війни залишалася в Україні, а нещодавно вирушила до Лос-Анджелесу на навчання, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина опублікувала кілька кадрів з Америки, де зараз мешкає, а у підписі до них звернулася до шанувальників за порадою.

Як видно, на нових фотографіях Аліна відбита у цікавому місці, як виявилося, вона відвідала юристів, щоб зробити собі робочу візу до США, без якої не може вільно жити у країні. Перед камерою співачка з'явилася в новій зовнішності – на ній затишний темний светр, волосся розпущене та покладене з об'ємним обідком, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Гросу розповіла, що збирається продовжити працювати над новими піснями і запитала поради у шанувальників: "В новий рік з новими справами. Друзі, так як у любі часи розважальний контент - це підтримка духу і хоч якийсь момент позитиву в житті, я зараз працюю над новими піснями. І мені важлива ваша думка. Яку саме нову пісню ви б від мене хотіли? Танцювальна? Душевна? Весела? Сумна?".

Нагадаємо, "Ми боремося, воюємо та живемо": Боржемська зі "Зважені та щасливі" показала, як підросли її діти від Узєлкова.

Як повідомляла Politeka, "Нам не потрібне диво": зірка "1+1" Мазур звернулася до українців і дала напуття на новий рік.

Також Politeka писала, що "Нічого святого": Лорак після новорічного обстрілу раптово згадала про брата і заговорила українською.