Популярная украинская певица Алина Гросу, которая с начала войны оставалась в Украине, а недавно отправилась в Лос-Анжелес на учебу, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка опубликовала несколько кадров из Америки, где сейчас живет, а в подписи к ним обратилась к поклонникам за советом.

Как видно, на новых фотографиях Алина запечатлена в интересном месте, как оказалось, она посетила юристов, чтобы сделать себе рабочую визу в США, без которой не может свободно жить в стране. Перед камерой певица пояивлась в новой внешности – на ней уютный темный свитер, волосы распущены и уложены с объемным ободком, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации Гросу рассказала, что собирается продолжить работать над новыми песнями и спросила совета у поклонников: "Новый год с новыми делами. Друзья, так как в любое время развлекательный контент – это поддержка духа и хоть какой-то момент позитива в жизни, я сейчас работаю над новыми песнями. И мне важно ваше мнение. Какую именно новую песню вы бы от меня хотели? Танцевальную? Душевную? Веселую? Грустную?".

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