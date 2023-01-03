Анатолій Анатоліч насолоджується часом із родиною та візуалізує поїздку до Криму, який незабаром буде звільнений від окупантів - у цьому він ні на мить не сумнівається.

Як повідомляє Politeka.net , український шоумен і телеведучий Анатолій Анатоліч поїхав до Франції до дружини та трьох дітей. Там вони живуть із початку повномасштабної війни. Втім, Анатолій сподівається, що зовсім скоро сім'ї не доведеться терпіти розлуку, і його рідні повернуться додому до Києва. Про це він розповів у сторіс в Instagrаm.

"Я ці дні зі своєю родиною, але вже незабаром додому. Цієї весни планую повернути родину до Києва. 2023 рік буде роком нашої перемоги. Впевнений у цьому", - написав Анатолій Анатоліч у підписі до знімку.

У Франції шоумен насолоджується часом із родиною та візуалізує поїздку до Криму, який незабаром буде звільнений від окупантів - у цьому він ні на мить не сумнівається.

"Візуалізую. Крим 2023", - підписав фото на тлі морського пейзажу Анатоліч.

Варто зазначити, що український шоумен і телеведучий Анатолій Анатоліч одружився 2010-го. Його дружиною стала Юлія Бойко – засновниця продюсерської компанії Yula Company та школи комунікацій PRaktika. Пара виховує двох дочок – Алісу (2011) та Лоліту (2013). 20 липня 2021 року у них народився син Ніл.

Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.



