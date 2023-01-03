Анатолий Анатолич наслаждается временем с семьей и визуализирует поездку в Крым, который совсем скоро будет освобожден от оккупантов - в этом он ни на мгновение не сомневается.

Как сообщает Politeka.net, украинский шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич поехал во Францию к жене и троим детям. Там они живут с начала полномасштабной войны. Впрочем, Анатолич надеется, что совсем скоро семье не придется терпеть разлуку и его родные вернутся домой в Киев. Об этом он рассказал в сторис в Instagrаm.

"Я эти дни со своей семьей, но уже скоро домой. Этой весной планирую вернуть семью в Киев. 2023 год будет годом нашей победы. Уверен в этом", — написал Анатолий Анатолич в подписи к снимку.

Во Франции шоумен наслаждается временем с семьей и визуализирует поездку в Крым, который совсем скоро будет освобожден от оккупантов - в этом он ни на мгновение не сомневается.

"Визуализирую. Крым 2023", — подписал фото на фоне морского пейзажа Анатолич.

Стоит отметить, что украинский шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич женился в 2010-м. Его супругой стала Юлия Бойко – основательница продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika. Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). 20 июля 2021 года у них родился сын Нил.

Напомним, что Анатолич не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.



