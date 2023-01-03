У вересні Олександра Зарицька вперше показала бойфренда, якого довго ховала від зайвих очей.

Як повідомляє Politeka.net, солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька порадувала шанувальників знімком, на якому зображена разом зі своїм коханим Павлом Тараненком. У своїх Інстаграм-Сторіз вона показала рідкісні романтичні фото зі своїм коханим.

У вересні Олександра Зарицька вперше показала бойфренда, якого довго ховала від зайвих очей. Ним виявився музикант та motion-дизайнер Павло Тараненко, який працює під ім'ям HAWX. Співачка вкрай рідко позує з ним для соцмереж, тож нові кадри в сторіс захопили її інстаграм-фоловерів.

Закохані разом проводжали 2022 рік. Звичайно, парочка зробила кілька знімків на згадку, якими поділилася у фотоблозі. Олександра опублікувала романтичне чорно-біле фото, де ніжно цілує свого коханого.

"Віримо у дива", – підписала фото Олександра Зарицька .

Бойфренд артистки також опублікував знімок із коханою. На фото Олександра ніжно цілує чоловіка у щічку.

Варто зазначити, що Олександра Зарицька рідко ділиться спільним контентом із обранцем і майже нічого про нього не розповідає. Як пояснила артистка, вона не любить ділитися подробицями особистого життя.



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