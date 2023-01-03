Як повідомляє Politeka.net, солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька порадувала шанувальників знімком, на якому зображена разом зі своїм коханим Павлом Тараненком. У своїх Інстаграм-Сторіз вона показала рідкісні романтичні фото зі своїм коханим.
У вересні Олександра Зарицька вперше показала бойфренда, якого довго ховала від зайвих очей. Ним виявився музикант та motion-дизайнер Павло Тараненко, який працює під ім'ям HAWX. Співачка вкрай рідко позує з ним для соцмереж, тож нові кадри в сторіс захопили її інстаграм-фоловерів.
Закохані разом проводжали 2022 рік. Звичайно, парочка зробила кілька знімків на згадку, якими поділилася у фотоблозі. Олександра опублікувала романтичне чорно-біле фото, де ніжно цілує свого коханого.
"Віримо у дива", – підписала фото Олександра Зарицька .
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Бойфренд артистки також опублікував знімок із коханою. На фото Олександра ніжно цілує чоловіка у щічку.
Варто зазначити, що Олександра Зарицька рідко ділиться спільним контентом із обранцем і майже нічого про нього не розповідає. Як пояснила артистка, вона не любить ділитися подробицями особистого життя.
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