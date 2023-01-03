Как сообщает Politeka.net, солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая порадовала поклонников снимком, на котором изображена вместе со своим возлюбленным Павлом Тараненко. В своих Инстаграм-Сториз она показала редкие романтические фото со своим любимым.
В сентябре Александра Зарицкая впервые показала бойфренда, которого долго прятала от лишних глаз. Им оказался музыкант и motion-дизайнер Павел Тараненко, работающий под именем HAWX. Певица крайне редко позирует с ним для соцсетей, так что новые кадры в сторис захватили ее инстаграм-фолловеров.
Влюбленные вместе провожали 2022 год. Конечно же, парочка сделала несколько снимков на память, которыми поделилась в фотоблоге. Александра опубликовала романтическое черно-белое фото, где нежно целует своего возлюбленного.
"Верим в чудеса", – подписала фото Александра Зарицкая.
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Бойфренд артистки также опубликовал снимок с любимой. На фото Александра нежно целует мужчину в щечку.
Стоит отметить, что Александра Зарицкая редко делится общим контентом с избранником и почти ничего о нем не рассказывает. Как объяснила артистка, она не любит делиться подробностями личной жизни.
Напомним, солистка "KAZKA" Александра Зарицкая нашла свое место силы в Украине.
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