В сентябре Александра Зарицкая впервые показала бойфренда, которого долго прятала от лишних глаз.

Как сообщает Politeka.net, солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая порадовала поклонников снимком, на котором изображена вместе со своим возлюбленным Павлом Тараненко. В своих Инстаграм-Сториз она показала редкие романтические фото со своим любимым.

В сентябре Александра Зарицкая впервые показала бойфренда, которого долго прятала от лишних глаз. Им оказался музыкант и motion-дизайнер Павел Тараненко, работающий под именем HAWX. Певица крайне редко позирует с ним для соцсетей, так что новые кадры в сторис захватили ее инстаграм-фолловеров.

Влюбленные вместе провожали 2022 год. Конечно же, парочка сделала несколько снимков на память, которыми поделилась в фотоблоге. Александра опубликовала романтическое черно-белое фото, где нежно целует своего возлюбленного.

"Верим в чудеса", – подписала фото Александра Зарицкая.

Бойфренд артистки также опубликовал снимок с любимой. На фото Александра нежно целует мужчину в щечку.

Стоит отметить, что Александра Зарицкая редко делится общим контентом с избранником и почти ничего о нем не рассказывает. Как объяснила артистка, она не любит делиться подробностями личной жизни.



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