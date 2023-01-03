На своїй сторінці в Instagram ведуча Марічка Падалко розповіла про те, як ЗСУ взяли під свій контроль острів Великий Потьомкінський – підтвердили в офісі президента. Це острів між правим та лівим берегами Дніпра недалеко від Херсона (відео 1).

"Глибше і глибше" - так головний розвідник Кирило Буданов відповів на запитання американського каналу АВС, або, на його думку, на російській території продовжуватимуться вибухи. Водночас він відмовився визнати причетність до них України та сказав, що відповісти на це питання може після закінчення війни (відео 2)

Ведуча також показала, як виглядає мобільна група протиповітряної оборони, що полює на іранські дрони (фото 3). Після цього вона представила кадри, на яких діти у Києві збирали уламки ворожих дронів на дитячих майданчиках.

Також з'явилася інформація про те, як Росія визнала знищення своїх військових у новорічну ніч точним ударом ЗСУ в окупованій Макіївці (відео 5). Українські ресурси говорять про майже 600 знищених мобілізованих росіян, москва офіційно поки що про 63 загиблих (фото 6).

Був і інформаційний конфуз дня: російські ресурси, а за ними й українські паблики сьогодні встигли поховати Михайла Гаврилюка, Козака з Майдану та екс-депутата парламенту. Згодом стало відомо, що під Бахмутом загинув Володимир Гаврилюк (на фото 9 праворуч). Співчуття його сім'ї та довгих років життя Михайлу.

У мережі також відреагували на подані новини:

«Безмежна скорбота за всіма нашими бійцями. Ким би вони не були. Слава героям! 😢❤️; Ніколи не думала що такому радітиму… але.. фото/відео 5, 6, 7 🔥

Як боляче щоразу, серце болить пронизливим болем, гинуть наші хлопці, молоде суцвіття України 😞; хотілося б знати, які в нас насправді втрати».

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу у росіян у Чорному морі.