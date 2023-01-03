На своей странице в Instagram ведущая Маричка Падалко рассказала о том, как ЗСУ взяли под свой контроль остров Большой Потёмкинский – подтвердили в офисе президента. Это остров между правым и левым берегами Днепра недалеко от Херсона (видео 1).

«Глубже и глубже» - так главный разведчик Кирилл Буданов ответил на вопрос американского канала АВС, или, по его мнению, на российской территории будут продолжаться взрывы. В то же время он отказался признать причастность к ним Украины и сказал, что ответить на этот вопрос может после окончания войны (видео 2)

Ведущая также показала, как выглядит мобильная группа противовоздушной обороны, охотящаяся на иранские дроны (фото 3). После этого она представила кадры, на которых дети в Киеве собирали обломки вражеских дронов на детских площадках.

Также появилась информация о том, как рф признала уничтожение своих военных в новогоднюю ночь точным ударом ВСУ в оккупированной Макеевке (видео 5). Украинские ресурсы говорят о почти 600 уничтоженных мобилизованных россиянах, москва официально пока о 63 погибших (фото 6).

Был и информационный конфуз дня: российские ресурсы, а за ними и украинские паблики сегодня успели «похоронить» Михаила Гаврилюка, «Казака с Майдана» и экс-депутата парламента. Позже стало известно, что под Бахмутом погиб Владимир Гаврилюк (на фото 9 справа). Соболезнование его семье и долгих лет жизни Михаилу.

В сети также отреагировали на представленные новости:

«Безграничная скорбь за всеми нашими бойцами. Кем бы они ни были. Слава Героям! 😢❤️; Никогда не думала что такому буду радоваться… но.. фото/видео 5, 6, 7 🔥

Как больно каждый раз, сердце болит пронзительной болью, погибают наши парни, молодое соцветие Украины 😞; хотелось бы знать, какие у нас потери на самом деле».

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.