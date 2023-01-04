Він нагадав, що росія – країна, яка все краде. Вони й кіно дивляться піратське. Телеведучий Анатолій Анатоліч закликав українців - не брати приклад із росіян.

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно український телеведучий Анатолій Анатоліч відвідав прем'єрний показ "Аватара: Шлях води" і потішався над росіянами, які тепер зможуть подивитися голлівудські стрічки лише у піратському прокаті.

На своїй сторінці в мережі Інстаграм-Сторіз він зауважив, що один із кінотеатрів на росії анонсував новинки 2023 року у світі кіно. Телеведучий не здивувався, що росія зайнялася новим піратством.

Він нагадав, що росія – країна, яка все краде. Вони й кіно дивляться піратське. Телеведучий Анатолій Анатоліч закликав українців - не брати приклад із росіян та дивитися офіційне кіно.

"Хтось скаже мені, що кіно - це абсолютно все одно і незначно. Але це важливий момент. Наприклад, до росії завжди приїжджали великі актори та творці кіно. Той самий Джеймс Камерон давав інтерв'ю Познеру в Москві в рамках промо до першого фільму "Аватар ". Але тепер все це у минулому", - пояснив телеведучий.

Він підкреслив, що тепер, коли росіяни читатимуть чи дивитися "Гаррі Поттера", читатимуть Стівена Кінга, чи дивитися "Термінатора" Камерона, вони повинні пам'ятати, що творці цих шедеврів їх ненавидять і вважають терористами.

"Росіяни повинні також пам'ятати, що немає творчості поза тим, що відбувається у світі. Зараз неможливо сприймати автора без його позиції на події у світі. І я щасливий, що більшість не залишилася осторонь", - додав Анатолій Анатоліч.

Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.