Он напомнил, что россия - страна, которая все ворует. Они и кино смотрят пиратское. Телеведущий Анатолий Анатолич призвал украинцев - не брать пример с россиян.

Как сообщает Politeka.net, недавно украинский телеведущий Анатолий Анатолич посетил премьерный показ "Аватара: Путь воды" и позлорадствовал над россиянами, которые теперь смогут посмотреть голливудские ленты только в пиратском прокате.

На своей странице в сети Инстаграм-Сториз он заметил, что один из кинотеатров на рф анонсировал новинки 2023 года в мире кино. Телеведущий не удивился, что россия занялась новым пиратством.

Он напомнил, что россия - страна, которая все ворует. Они и кино смотрят пиратское. Телеведущий Анатолий Анатолич призвал украинцев - не брать пример с россиян и смотреть официальное кино.

"Кто-то скажет мне, что кино - это совершенно все равно и незначительно. Но это важный момент. Например, в россию всегда приезжали великие актеры и создатели кино. Тот же Джеймс Камерон давал интервью Познеру в Москве в рамках промо к первому фильму "Аватар". Но теперь все это в прошлом", - пояснил телеведущий.

Он подчеркнул, что теперь, когда россияне будут читать или смотреть "Гарри Поттера", читать Стивена Кинга, или смотреть "Терминатора" Камерона, они должны помнить, что создатели этих шедевров их ненавидят и считают террористами.

"Россияне должны также помнить, что нет творчества вне того, что происходит в мире. Сейчас невозможно воспринимать автора без его позиции на события в мире. И я счастлив, что большинство не остались в стороне", - добавил Анатолий Анатолич.

Напомним, что Анатолич не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.