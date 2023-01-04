Оля Цибульська додала, що за це вона боролася із колегами ще до 24 лютого, коли це було не в тренді.

Як повідомляє Politeka.net, співачка Оля Цибульська опублікувала у своєму мікроблозі новий знімок, на якому вона зображена у концертному костюмі білого кольору. Поруч із нею співає її кум - артист Дідзьо. Зірка щаслива від цього, що він "очистився від пристосуванців".

Під фото вона вирішила здивувати підписників своїм зізнанням висловилася про український шоу-бізнес.

"Наш рідний шоу-біз майже очистився від пристосуванців. Він впустив у свої двері море крутих молодих артистів, талановитих композиторів та музикантів. Він перероджується. І це надихає", – поділилася співачка Оля Цибульська.

Знаменитість Оля Цибульська додала, що за це вона боролася із колегами ще до 24 лютого, коли це було не в тренді.

"Він розквітає культурно, повертається до ідентичності та міксується із сучасними трендами. Ми боролися за це всіма силами. Коли це було не модно, не бралося до ротації і не приносило московських гонорарів. Артисти зі щирою любов'ю до України не лише з 24 лютого, а й про цю подію. від народження", - розповіла співачка.

Нагадаємо, співачка Оля Цибульська розповіла, чому наважилася показати чоловіка вперше за 20 років, фото.

Як Politeka повідомляла, чоловік співачки Олі Цибульської заговорив про її стосунки з Дзідзьо.

Також Politeka писала, що співачка Оля Цибульська вперше показала чоловіка та розсекретила його ім'я.