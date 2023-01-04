Как сообщает Politeka.net, певица Оля Цыбульская опубликовала в своем микроблоге новый снимок, на котором она изображена в концертном костюме белого цвета. Рядом с ней поет ее кум - артист Дидзьо. Звезда счастлива от того, что он "очистился от приспособленцев".
Под фото она решила удивить подписчиков своим признанием высказалась об украинском шоубизнесе.
"Наш родной шоу-биз почти очистился от приспособленцев. Он впустил в свои двери море крутых молодых артистов, талантливых композиторов и музыкантов. Он перерождается. И это вдохновляет", – поделилась певица Оля Цыбульская.
Знаменитость Оля Цыбульская добавила, что за это она сражалась с коллегами еще до 24 февраля, когда это было не в тренде.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Местные услышали звуки взрывов: пожар вспыхнул на военном объекте в России, кадры
До 5 января: в "Нафтогазе" предупредили украинцев, что нужно успеть сделать
"Ох, что-то скоро будет": Залужный засветился с "белорусским Черчиллем"
Лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка жестко заговорил об "украинском рагулизме": "Не побоюсь этого слова..."
"Он расцветает культурно, возвращается к идентичности и миксируется с современными трендами. Мы боролись за это всеми силами. Когда это было не модно, не бралось в ротацию и не приносило московских гонораров. Артисты с искренней любовью к Украине не только с 24 февраля, а с рождения", - рассказала певица.
Напомним, певица Оля Цибульская рассказала, почему отважилась показать мужа впервые за 20 лет, фото.
Как Politeka сообщала, муж певицы Оли Цибульской заговорил о ее отношениях с Дзидзьо.
Также Politeka писала, певица Оля Цибульская впервые показала мужа и рассекретила его имя.