Оля Цыбульская добавила, что за это она сражалась с коллегами еще до 24 февраля, когда это было не в тренде.

Как сообщает Politeka.net, певица Оля Цыбульская опубликовала в своем микроблоге новый снимок, на котором она изображена в концертном костюме белого цвета. Рядом с ней поет ее кум - артист Дидзьо. Звезда счастлива от того, что он "очистился от приспособленцев".

Под фото она решила удивить подписчиков своим признанием высказалась об украинском шоубизнесе.

"Наш родной шоу-биз почти очистился от приспособленцев. Он впустил в свои двери море крутых молодых артистов, талантливых композиторов и музыкантов. Он перерождается. И это вдохновляет", – поделилась певица Оля Цыбульская.

Знаменитость Оля Цыбульская добавила, что за это она сражалась с коллегами еще до 24 февраля, когда это было не в тренде.

"Он расцветает культурно, возвращается к идентичности и миксируется с современными трендами. Мы боролись за это всеми силами. Когда это было не модно, не бралось в ротацию и не приносило московских гонораров. Артисты с искренней любовью к Украине не только с 24 февраля, а с рождения", - рассказала певица.

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