Старша донька популярної української співачки Олі Полякової Маша, яка після школи вступила до Лондона, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, нещодавно 17-річна дівчина повернулася з Лондона додому і в новій посаді звернулася до українців.

Як видно, Маша опублікувала чарівне святкове фото на тлі ялинки, що сяє гірляндами. Перед камерою вона з'явилася у стильному чорному светрі з відкритими плечима. Її розкішне довге волосся розпущене і недбало покладене, а на обличчі легкий макіяж із чорними стрілками.

У підписі до публікації Маша Полякова напсиала зворушливе "доросле" привітання українцям: "Дорогі мої, вітаю всіх з новим роком! Бажаю, щоб він пройшов набагато, набагато краще ніж цей, щоб кляті рашисти покинули наші землі, щоб всі, хто пішов на фронт, повернулися цілими і неушкодженими. Щоб діти обняли своїх батьків, а дружини і дівчата коханих, адже немає нічого ціннішого ніж люди, які нас оточують. Бажаю, щоб друзі та подруги повернулися до нас неушкодженими, щоб наші хоробрі захисниці обійняли своїх чоловіків хлопців та дітей! Я б могла багато чого побажати, але зараз у цей важкий рік це найважливіше. Бажаю, щоб ми виграли цю кроваву війну і всі повернулися додому. Слава Україні!".

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