Популярна українська співачка Юлія Саніна, яка є солісткою гурту The Hardkiss і була суддею Національного відбору на Євробачення-2023, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася кадрами зі свого виступу у рамках святкового концерту, який показували у новорічну ніч.

Як виявилося, цей концерт знімали у київському метро, ​​щоб глядачі та артисти були у безпеці на випадок повітряних тривог. У святковому концерті брали участь українські артисти, серед яких була Саніна. Цікаво, що тут вона виступала без свого рок-колективу, а одна на сцені з піаніно. У відео можна побачити, що Юля пронизливо виконала свій зворушливий хіт "Обіймі", який у воєнний час зазвучав зовсім інакше.

У підписі до публікації Саніна написала: "Я бажаю, щоб у новому році всі ті, кого ви так сильно любите, були у безпеці… у ваших обіймах". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Як це потужно".

"Улюблена".

"Це було чудово, цей голос".

"Магнетичний виступ! Я не могла відвести очей".

"Юленько, з новим роком і бережи вас Бог!".

"У навушниках слухати аж до мурашок".

"Пронизливо до глибини".

"Неймовірно".

"Гарно".

"Улюблена пісня! У саме серце! Дякую, Юля! Це чудово!".

Нагадаємо, "Ми боремося, воюємо та живемо": Боржемська зі "Зважені та щасливі" показала, як підросли її діти від Узєлкова.

Як повідомляла Politeka, "Нам не потрібне диво": зірка "1+1" Мазур звернулася до українців і дала напуття на новий рік.

Також Politeka писала, що "Нічого святого": Лорак після новорічного обстрілу раптово згадала про брата і заговорила українською.