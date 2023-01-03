Популярна українська телеведуча та зірка телеканалу "1+1" Соломія Вітвіцька, яка залишилася в Україні та підтримує благодійні ініціативи, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала закулісні кадри зі зйомок новорічного ефіру.

Так, на нових фото Соломія позує в розкішній чорній вишиванці з оригінальним візерунком, її волосся акуратно покладене, а на обличчі гарний макіяж та сяюча усмішка. На одному з кадрів телезірка тримає на руках собаку, що вже помітно підріс. Цього щеня "Гудзик" глядачі пам'ятають за конфузом у прямому ефірі телемарафону, коли собака налякав прямо на столі, за яким сиділи ведучі.

За словами Вітвіцької, тепер собака відгукується на другу прізвисько і вже майже звикла до камер: "Новорічний ефір @1plus1_ua був таким зворушливим та наповненим класними гостями. З @s_hrynchuk @nataliostrovska навіть, встигли зробити селфі у 2022. Впізнаєте "Пуговку", що напудила якось у нашому ефірі? Цуценя виросло, тепер відгукується на "Ярда" і дівчинка майже звикла до камер".

Також Соломія розповіла про новорічний ефір: "А ще побачилися з @yemelyanov_serg та @wbt.nosov за кілька годин до нового року. Ми з Сергієм продавали його паралімпійську золоту медаль на початку повномасштабного вторгнення, щоб придбати необхідні для наших зазисників речі. Володимир купив медаль і вирішив залишити чемпіонові. І нарешті ми всі зустрілися у святковому ефірі. А ще @evgenykhmara та @seleznov_drummer наживо заграли саундтрек 2022 просто в студії @tsnua. І ще було багато-багато цікавих та надихаючих історій".

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