Популярна українська гімнастка, Олімпійська чемпіонка та кума Ані Лорак Лілія Подкопаєва, яка одружена з американським бізнесменом і, крім старших дітей, виховує маленьку дочку, народжену у другому шлюбі, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка спорту виклала миле фото та звернулася до українців із новорічним привітанням.

Як видно, Лілія показала знімок, на якому вона знята у просторому світлому залі. Перед камерою вона з'явилася у стриманому чорно-білому вбранні, а на її руці годинник із затятим акцентом – на них зображення синьо-жовтого українського прапора. Волосся гімнастки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Подкопаєва написала зворушливо звернення: "Друзі, вітаю з Новим роком! І хочеться всім побажати, щоб у наступному році з нами сталося те саме диво, про яке ми всі так мріємо. Хоч у кожного воно своє, але воно обов'язково найнеобхідніше і найважливіше. Бажаю, щоб усі ми були живі та здорові, щоб займалися тим, що приносить нам задоволення. Бажаю досягати нових вершин та самореалізовуватися. А ще побажати хочу побільше радісних моментів, які перейдуть у приємні спогади, та зустрічі!".

Нагадаємо, "Ми боремося, воюємо та живемо": Боржемська зі "Зважені та щасливі" показала, як підросли її діти від Узєлкова.

Як повідомляла Politeka, "Нам не потрібне диво": зірка "1+1" Мазур звернулася до українців і дала напуття на новий рік.

Також Politeka писала, що "Нічого святого": Лорак після новорічного обстрілу раптово згадала про брата і заговорила українською.