Старшая дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Маша, которая после школы поступила учится в Лондон, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, недавно 17-девушка вернулась из Лондона домой и в новом посту обратилась к украинцам.

Как видно, Маша опубликовала очаровательное праздничное фото на фоне сияющей гирляндами елки. Перед камерой она пояивлась в стильном черном свитере с открытыми плечами. Ее роскошные длинные волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж с черными стрелками.

В подписи к публикации Маша Полякова напсиала трогательное "взрослое" поздравление украинцам: "Дорогие мои, поздравляю всех с новым годом! Желаю, чтобы он прошел намного, гораздо лучше, чем этот, чтобы проклятые рашисты покинули наши земли, чтобы все ушедшие на фронт вернулись целыми и невредимыми. Чтобы дети обняли своих родителей, а жены и девушки любимых, ведь нет ничего более ценного, чем люди, которые нас окружают. Желаю, чтобы друзья и подруги вернулись к нам невредимыми, чтобы наши храбрые защитницы обняли своих мужчин ребят! Я бы могла многое пожелать, но сейчас в этот трудный год это самое важное. Желаю, чтобы мы выиграли эту кровавую войну, и все вернулись домой. Слава Украине!".

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