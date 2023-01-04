Популярна українська артистка Тіна Кароль розповіла в інтерв'ю, коли повірила у перемогу країни.

Відома співачка Тіна Кароль продовжує виступати на своїх концертах, організованих на підтримку українців. Також зірка намагається звернути увагу на ситуацію в країні та з недавніх пір ділиться історіями з особистого життя.

«Адже на той момент влада вся наша залишилася в Києві. І це стало поворотним моментом. Аж сльози на очах. Тоді стало зрозуміло, що ми точно переможемо. Я тоді змушувала себе бути беземоційною» - зізналася Тіна в одному з недавніх інтерв'ю до Нового року.

У мережі також обговорили побачене:

«Отримую велике задоволення та гордість за нашу патріотку України, красуню, нашу найкращу Тіночку. Нехай у новий рік виповняться всі твої бажання 👍;

Неймовірна наша Тіна!!!❤️Добре сказала про те, що весь світ був вражений нашим президентом, тим що він згуртував увесь свій народ. Він зробив неможливе, об'єднав увесь світ!;

Найкраща 😍; Красива, розумна, вихована!! А ще й дуже талановита!! Український діамант; Наша гордість України».

В Інстаграм сама Кароль поділилася цікавим уривком з концерту, привертаючи увагу до свого елегантного образу з чорною сукнею.

"Прийшли своїх 5 перших нинішніх смайлів" - несподівано написала Кароль.

У мережі почали ділитися смайлами, як просила артистка, але й звернули увагу на те, як вона виглядає, а також зробили кілька компліментів.

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