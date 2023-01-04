Известная певица Тина Кароль продолжает выступать на своих концертах, организованных в поддержку украинцев. Также звезда старается обратить внимание на ситуацию в стране и с недавних пор делится историями из личной жизни.
«В тот момент ведь власть вся наша осталась в Киеве. И это стало поворотным моментом. Аж слёзы на глазах. Тогда стало понятно, что мы точно победим. Я тогда заставляла себя быть безэмоциональной» - призналась Тина в одном из недавних интервью к Новому году.
В сети также обсудили увиденное:
«Получаю большое удовольствие и гордость за нашу патриотку Украины, красавицу, нашу лучшую Тиночку. Пусть в новый год исполнятся все твои желания 👍;
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Невероятная наша Тина!!!❤️Хорошо сказала о том, что весь мир был поражен нашим президентом, тем что он сплотил весь свой народ. Он совершил невозможное, объединил весь мир!;
Лучшая 😍; Красивая, умная, воспитанная!! А еще и очень талантливая!! Украинский бриллиант; Наша гордость Украины».
В Инстаграм сама Кароль поделилась интересным отрывком с концерта, привлекая внимание к своему элегантному образу с черным платьем.
«Пришли своих 5 первых нынешних смайлов» - неожиданно написала Кароль.
В сети принялись делиться смайлами, как просила артистка, но и обратили внимание на то, как она выглядит, а также сделали пару комплиментов.
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