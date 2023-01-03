Популярна українська Інстаграм-блогерка Даша Ульянова, яка перемогла в одному із сезонів романтичного шоу "Холостяк", продовжує показувати кадри із життя. Цього разу дівчина поділилася невеликим відео з лінивого відпочинку.

Більшість українок звернули увагу на сам вид зірки і яке вбрання для лінивого відпочинку вона обрала. Даша показала просту, але зручну цибулю і не стала сильно вбиратися.

«Сьогодні на ледачому 😌» – спеціально додала Даша під коротким роликом, представленим в Інстаграм.

У мережі відреагували на звернення Ульянової: «

«Підкажіть звідки косуха? Дуже хороша; Мій кадр на всіх видосах мені дуже подобається 😂🔥; Добре, стильно 😍🔥; Даша, підкажіть свого косметолога!)

Навіщо ховати такі ноги під шароварами; А волосся як блищить, 😍що ви з ними робите?; Ви наростили волосся?; Красуня!❤ фігурка🔥; Розкішна!».

Раніше Даша показала, як проходять її будні по-домашньому на свята після Нового року. Зазначимо, про особисте життя Ульянова не розповідає в мережі, воліючи показувати виключно особисті кадри.

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