Популярная украинская Инстаграм-блогерша Даша Ульянова, которая победила в одном из сезонов романтичного шоу "Холостяк", продолжает показывать кадры из жизни. В этот раз девушка поделилась небольшим видео из ленивого отдыха.
Большинство украинок обратили внимание на сам вид звезды и какой наряд для ленивого отдыха она выбрала. Даша показала простой, но удобный лук и не стала сильно наряжаться.
«Сегодня на ленивом 😌» - специально добавила Даша под коротким роликом, представленном в Инстаграм.
В сети отреагировали на обращение Ульяновой: «
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«Подскажите откуда косуха? Очень хорошая; Мой кадр на всех видосах мне очень нравится 😂🔥; Хорошо, стильно 😍🔥; Даша, подскажите своего косметолога!)
Зачем прятать такие ноги под шароварами; А волосы как блестят, 😍что вы с ними делаете?; Вы нарастили волосы?; Красавица!❤ фигурка🔥; Роскошная!!!».
Ранее Даша показала, как проходят ее будни "по-домашнему" на праздники после Нового года. Отметим, о личной жизни Ульянова не рассказывает в сети, предпочитая показывать исключительно личные кадры.
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