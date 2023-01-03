Популярная украинская Инстаграм-блогерша Даша Ульянова, которая победила в одном из сезонов романтичного шоу "Холостяк", продолжает показывать кадры из жизни. В этот раз девушка поделилась небольшим видео из ленивого отдыха.

Большинство украинок обратили внимание на сам вид звезды и какой наряд для ленивого отдыха она выбрала. Даша показала простой, но удобный лук и не стала сильно наряжаться.

«Сегодня на ленивом 😌» - специально добавила Даша под коротким роликом, представленном в Инстаграм.

В сети отреагировали на обращение Ульяновой: «

«Подскажите откуда косуха? Очень хорошая; Мой кадр на всех видосах мне очень нравится 😂🔥; Хорошо, стильно 😍🔥; Даша, подскажите своего косметолога!)

Зачем прятать такие ноги под шароварами; А волосы как блестят, 😍что вы с ними делаете?; Вы нарастили волосы?; Красавица!❤ фигурка🔥; Роскошная!!!».

Ранее Даша показала, как проходят ее будни "по-домашнему" на праздники после Нового года. Отметим, о личной жизни Ульянова не рассказывает в сети, предпочитая показывать исключительно личные кадры.

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