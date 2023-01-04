Так, цього разу дружина продюсера "Квартал 95" та популярна українська актриса Ганна Саліванчук вирішила показати кілька безтурботних кадрів із відпочинку, куди вирушила, щоби провести свята. Ганна вирішила відзначити Новий рік без тривог і турбот, щоб разом з нею відпочили і двоє маленьких синів.

Втім, за словами Саліванчук, те, що відбувається в країні, її часто турбувало, сама вона нервувала, а діти захворіли.

Після цього Ганна вирішила поділитися, як упорядковує емоційний стан - відпочиває на пляжі, проводить час з дітьми і радіє мирному дню:

«Трохи релаксу після тяжкої ночі. Краса в деталях» – поділилася Ганна.

Ганна Саліванчук є популярною українською актрисою, яка виховує двох синів разом із чоловіком та живе у Києві. Разом із коханим Анна рідко з'являється на сімейних кадрах, оберігаючи особистий простір та уникаючи зайвої уваги.

При цьому Саліванчук часто розповідає про себе, свої захоплення та поведінку дітей. Також Ганна розповідає про те, чим має намір займатися окрім зйомок у нових кінострічках та роботи в театрі.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.

Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зачепила українок талантами маленького сина.