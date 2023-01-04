Так, в этот раз супруга продюсера "Квартал 95" и популярная украинская актриса Анна Саливанчук решила показать несколько беззаботных кадров из отдыха, куда отправилась, чтобы провести праздники. Анна решила отметить Новый год без тревог и забот, чтобы вместе с ней отдохнули и два маленьких сына.

Впрочем, по словам Саливанчук, происходящее в стране ее часто беспокоило, сама она нервничала, а дети приболели.

После этого Анна решила поделиться, как приводит эмоциональное состояние в порядок - отдыхает на пляже, проводит время с детьми и радуется мирному дню:

«Немного релакса после тяжкой ночи. Красота в деталях» - поделилась Анна.

Анна Саливанчук является популярной украинской актрисой, которая воспитывает двух сыновей вместе с супругом и живет в Киеве. Вместе с возлюбленным Анна редко появляется на семейных кадрах, оберегая личное пространство и избегая лишнего внимания.

При этом Саливанчук часто рассказывает о себе, своих увлечениях и поведении детей. Также Анна рассказывает о том, чем намерена заниматься помимо съемок в новых кинолентах и работы в театре.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.