Так, в этот раз супруга продюсера "Квартал 95" и популярная украинская актриса Анна Саливанчук решила показать несколько беззаботных кадров из отдыха, куда отправилась, чтобы провести праздники. Анна решила отметить Новый год без тревог и забот, чтобы вместе с ней отдохнули и два маленьких сына.
Впрочем, по словам Саливанчук, происходящее в стране ее часто беспокоило, сама она нервничала, а дети приболели.
После этого Анна решила поделиться, как приводит эмоциональное состояние в порядок - отдыхает на пляже, проводит время с детьми и радуется мирному дню:
«Немного релакса после тяжкой ночи. Красота в деталях» - поделилась Анна.
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Анна Саливанчук является популярной украинской актрисой, которая воспитывает двух сыновей вместе с супругом и живет в Киеве. Вместе с возлюбленным Анна редко появляется на семейных кадрах, оберегая личное пространство и избегая лишнего внимания.
При этом Саливанчук часто рассказывает о себе, своих увлечениях и поведении детей. Также Анна рассказывает о том, чем намерена заниматься помимо съемок в новых кинолентах и работы в театре.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.