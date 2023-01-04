Христина Горняк отримала кілька повідомлень від підписниць, що їй не підходять танці, і в неї зовсім погано це виходить.

Як повідомляє Politeka.net , 26 жовтня стало відомо про розлучення українського ведучого Володимира Остапчука з другою дружиною, українським нотаріусом та блогером Христиною Горняк. Ні ведучий, ні його чоловік не стали спростовувати або підтверджувати цю новину – ведучий заявив, що не коментує особисте життя, а Крістіна написала, що у неї "все супер".

Зараз вона знаходиться у Відні та займається улюбленим хобі - танцями. Але отримує чимало критики. При цьому дівчина не сумує і вирішила відповісти своїм хейтерам в Інстаграм-Сторіз .

Зокрема, Христина Горняк отримала кілька повідомлень від підписниць, що їй не підходять танці, і в неї зовсім погано це виходить. Нотаріус не мовчала і знайшлася, що їм відповісти на це.

"От коли ви пишите такі коментарі, уявіть, що вони можуть когось дуже сильно образити. Ну добре, що у мене з самооцінкою непогано. Але інші можуть після такого і плакати, впасти в депресію, втратити віру в себе і ще щось." то. Люди, давайте бути добрішими один до одного. А танцювати я не кину і вам раджу", - звернулася до своїх хейтерів вона.

Варто зазначити, що Христина Горняк вирішила зайнятися бальними танцями, коли приїхала до Відня. Вона знайшла школу у Відні і вже спробувала встати з партнером.

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