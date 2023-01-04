Кристина Горняк получила несколько сообщений от подписчиц, что ей не подходят танцы и у нее совсем плохо это получается.

Как сообщает Politeka.net, 26 октября стало известно о разводе украинского ведущего Владимира Остапчука со второй женой, украинским нотариусом и блогером Кристиной Горняк. Ни ведущий, ни его супруга не стали опровергать или подтверждать эту новость – ведущий заявил, что не комментирует личную жизнь, а Кристина написала, что у нее "все супер".

Сейчас она находится в Вене и занимается любим хобби - танцами. Но получает немало критики. При этом девушка не унывает и решила ответить своим хейтерам в Инстаграм-Сториз.

В частности, Кристина Горняк получила несколько сообщений от подписчиц, что ей не подходят танцы и у нее совсем плохо это получается. Нотариус не стала молчать и нашлась, что им ответить на это.

"Вот когда вы пишите такие комментарии, представте, что они могут кого-то очень сильно обидеть. Ну хорошо, что у меня из самооценкой неплохо. Но другие могут после такого и плакать, упасть в депресию, потерять веру в себя и еще что-то. Люди, давайте быть добрее друг к другу. А танцевать я не брошу и вам советую", - обратилась к своим хейтерам она.

Стоит отметить, что Кристина Горняк решила заняться бальными танцами, когда приехала в Вену. Она нашла школу в Вене и уже попробовала встать в пару с партнером.

Напомним, что жена Остапчука "кайфанула" в компании другого мужчины, пока мужа нет рядом.

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