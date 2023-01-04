На своїй сторінці в Instagram підприємець розмістив відео, де він з однією зі своїх фавориток Олександрою Мудрою завітав до Григорія, Христини та трьох їхніх синів.

"Зустріч у 10-му епізоді з сім’єю Гриші Решетника стала для мене дуже важливою подією в шоу. І зараз поділюсь чому саме. ✨У сім’ї Гриші панує любов і мир. Це мене дуже надихнуло. Звичайно, взаємодія з дітьми стала невеликим челенджем, тому що досвіду спілкування з дітьми у мене особливо немає, але через 10-15 хвилин я вже відчував себе у своїй тарілці 😁 Гриші та Христині вдалось додати впевненості і з легкістю прибрати переживання, які були у нас із Сашею. Було приємно спостерігати за їхньою родиною, і я для себе взяв кілька корисних рекомендацій від них на майбутнє 🙃", — розповів Алекс Топольський.

Крім того, "Холостяк" зізнався, що його збентежило та засмутило те, що швидше за все йому не вдасться познайомитися з батьками Саші Мудрої.

"Я переконаний, що знайомство з батьками на цій стадії – неймовірно важливий етап становлення будь-яких стосунків. Але вже в той момент у мене почали зароджуватися думки, яким чином цю ситуацію можна виправити і зустріти батьків Саші. Одне я знаю точно – у наступному епізоді на нас чекає дуже багато сюрпризів 😜", — додав герой шоу.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

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