На своей странице в Instagram предприниматель разместил видео, где он с одной из своих фавориток Александрой Мудрой посетил Григория, Кристину и трех их сыновей.

"Встреча в 10-м эпизоде ​​с семьей Гриши Решетника стала для меня очень важным событием в шоу. И сейчас поделюсь почему именно. ✨В семье Гриши царит любовь и мир. Это меня вдохновило. Конечно, взаимодействие с детьми стало небольшим челленджем, потому что опыта общения с детьми у меня особо нет, но через 10-15 минут я уже чувствовал себя в своей тарелке. 😁 Грише и Кристине удалось добавить уверенности и с легкостью убрать переживания, которые были у нас с Сашей. Было приятно наблюдать за их семьей, и я взял для себя несколько полезных рекомендаций от них на будущее 🙃", — рассказал Алекс Топольский.

Кроме того, "Холостяк" признался, что его смутило и огорчило то, что, скорее всего, ему не удастся познакомиться с родителями Саши Мудрой.

"Я убежден, что знакомство с родителями на этой стадии – невероятно важный этап становления любых отношений. Но уже в тот момент у меня начали зарождаться мысли, каким образом эту ситуацию можно исправить и встретить родителей Саши. Одно я знаю точно – в следующем эпизоде ​​нас ждет очень много сюрпризов 😜", - добавил герой шоу.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.

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